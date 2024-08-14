«Мерзко и противно»: каждый десятый россиянин забирает все имущество при разводе

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Каждый десятый россиянин забирает все имущество после развода. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на опрос, который был проведен изданием в социальных сетях, в нем приняли участие около трех тысяч человек.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Если придет АВАКОВ ( а янки знают, что делают), то с первых дней надо думать, как от него избавиться. ЭТО - еще сволочней ЗЕЛИ... Тварь еще та... И ТОЖЕ - ЖИД.
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