«Мерзко и противно»: каждый десятый россиянин забирает все имущество при разводе

Каждый десятый россиянин забирает все имущество после развода. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на опрос, который был проведен изданием в социальных сетях, в нем приняли участие около трех тысяч человек.
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