Орловцы назвали раздражающие новогодние подарки

Сервис SuperJob опубликовал свой антирейтинг новогодних подарков, основанный на опросе орловцев. Так, в список нежеланных подарков, оглашённый 5 декабря, вошли носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами).
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