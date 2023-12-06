Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Маладцы! Мэр идиот полный.«Золотую» дорогу ...
  • Валерий Бирюков
    Аким! Не о Вас ли глаголят в поговорке "Что может быть хуже дурака? Только дурак с инициативой!".В Орле удалось пр...
  • Валерий Бирюков
    Пора всех инициаторов менять на реставраторов (я имею ввиду администрацию поселений). Со сносов начинается забвение к...В Орле удалось пр...

Орловцы назвали раздражающие новогодние подарки

Орловцы назвали раздражающие новогодние подарки

Сервис SuperJob опубликовал свой антирейтинг новогодних подарков, основанный на опросе орловцев.  Так, в список нежеланных подарков, оглашённый 5 декабря, вошли носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх