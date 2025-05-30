Миронов предложил ввести доплату к маткапиталу при рождении третьего ребенка

По его словам, программу нужно расширить для поощрения многодетности Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и каждого последующего ребенка в размере, равном доплате на второго ребенка, документ оказался в распоряжении РИА Новости.