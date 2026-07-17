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Захарова задалась вопросом о введении санкций ЕС в отношении ВСУ

Захарова задалась вопросом о введении санкций ЕС в отношении ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Европейским союзом антироссийских санкций «за удары по Киеву» и задалась вопросом о том, когда будут введены санкции за удары ВСУ по детям.

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