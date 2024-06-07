В Бразилии прогнозируют период экстремальной засухи

Число лесных пожаров на водно-болотных угодьях Пантанала в Бразилии в этом году увеличилось почти в 10 раз, достигнув самого высокого уровня за всю историю наблюдений с 2020 года, когда зона пострадала от самых сильных пожаров за всю историю наблюдений.