В Бразилии прогнозируют период экстремальной засухи

Число лесных пожаров на водно-болотных угодьях Пантанала в Бразилии в этом году увеличилось почти в 10 раз, достигнув самого высокого уровня за всю историю наблюдений с 2020 года, когда зона пострадала от самых сильных пожаров за всю историю наблюдений.
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