В Петербурге аферист украл 20 миллионов рублей у внешне схожего мужчины

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк В Петербурге полиция скрутила подозреаваемого в мошенничество, который мог украсть 20 миллионов рублей у похожего на него мужчины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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