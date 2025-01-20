В Петербурге аферист украл 20 миллионов рублей у внешне схожего мужчины

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк В Петербурге полиция скрутила подозреаваемого в мошенничество, который мог украсть 20 миллионов рублей у похожего на него мужчины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.