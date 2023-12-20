Впервые опубликована шифровка телеграммы 1941 года о скором нападении Германии

Шифровка, поступившая руководству советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР, переданная в Москву из Ленинграда, 20 декабря впервые опубликована Президентской библиотекой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии