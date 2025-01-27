Дороги к дому: кто и почему идет в территориальную оборону Курской области

Каждый из них совсем недавно мечтал о своем. Кто-то хотел отдохнуть после службы в горячих точках, кто-то собирался растить детей и больше не слышать взрывов, а кто-то просто планировал построить домик и любоваться высаженным своими руками садом.
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