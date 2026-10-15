Революция в авиаперевозках: дешевые, мощные и экологически приемлемые аппараты легче воздуха Средняя стратосфера открывает бездну возможностей, но сегодня там лишь дрейфуют редкие аэростаты.
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ПРИЛОЖЕННАЯ ИНДУКЦИЯ 1000 ТЛ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,58*7,53/12500 = 0,000349392 ОМ/ОКР.
ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК
1255*1000*7.53/0,000349392 =27047413793,103 А
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ
27047413793,103 * 27047413793,103 *0,000349392 *1 =255602117456888079,17586206903573 ДЖ
МОЩНОСТЬ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ВЗРЫВУ ТРИНИТРОТОЛУОЛА
61,09037224113 МЕГАТОНА
И НЕТ ЕВРОПЫ
ЭТО БОМБА эквивалентность взрыва тротила (1кг тротила = 4000 000 джоуль)
1 641 642 187 913 602 941,1764705882353/4000000= 410 410 546 978,4 кг=410,4 гигатон
Хорошо бы было, если бы в статье были проектные характеристика такого ЛА: вес ПН и самого ЛА, аэродинамическое качество и его диапазон изменений по высоте, крейсерская скорость и её диапазон скоростей по высоте, предельные значения ветровых нагрузок и т.п.