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Тонкий диоксид рутения показал альтермагнетизм под давлением решётки

Тонкий диоксид рутения показал альтермагнетизм под давлением решётки

Последние несколько лет в физике твёрдого тела обсуждается новый концепт — альтермагнетизм. Это состояние вещества, сочетающее черты феррро- и антиферромагнетизма: магнитные моменты скомпенсированы (нет внешнего поля), но симметрия нарушена — электроны с разным спином движутся по-разному.

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