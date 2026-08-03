Тонкий диоксид рутения показал альтермагнетизм под давлением решётки

Последние несколько лет в физике твёрдого тела обсуждается новый концепт — альтермагнетизм. Это состояние вещества, сочетающее черты феррро- и антиферромагнетизма: магнитные моменты скомпенсированы (нет внешнего поля), но симметрия нарушена — электроны с разным спином движутся по-разному.