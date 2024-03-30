В Киеве заявили о продвижении российских войск на линии соприкосновения

ВСУ находятся в обороне и под постоянным давлением. Российская сторона достигает все большего и большего прогресса, заявил в интервью немецкому изданию Bild советник президента Украины по внешней политике Михаил Подоляк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии