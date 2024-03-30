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В Киеве заявили о продвижении российских войск на линии соприкосновения

В Киеве заявили о продвижении российских войск на линии соприкосновения

ВСУ находятся в обороне и под постоянным давлением. Российская сторона достигает все большего и большего прогресса, заявил в интервью немецкому изданию Bild советник президента Украины по внешней политике Михаил Подоляк.

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Комментарии
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Eduard
Работайте парни!
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11 час.
E
Eduard
Война дело не хорощее,но иногда нужное!
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11 час.

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