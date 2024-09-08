«Иван Земнухов. Путь на Донбасс»: 7info даёт старт новому проекту о герое-молодогвардейце

8 сентября 101 год исполняется со дня рождения Ивана Земнухова, нашего земляка, Героя Советского Союза, одного из организаторов и руководителей штаба антифашистской молодёжной организации "Молодая Гвардия".
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