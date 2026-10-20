❗️В Кореизе под Ялтой спасатели эвакуировали семь человек из-за подтопления Из-за водных потоков на улицах Токмаковых, Родниковая, Севастопольская происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым