❗️В Кореизе под Ялтой спасатели эвакуировали семь человек из-за подтопления Из-за водных потоков на улицах Токмаковых, Родниковая, Севастопольская происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.