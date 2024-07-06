Робототехническая система разминирования «Челнок».

Электрический снегоболотоход "Феникс". Фото "МобиДик" В арсенале российской армии и других структур уже есть несколько робототехнических комплексов для разминирования, которые могут очищать территорию от мин и взрывных устройств без риска для людей.
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