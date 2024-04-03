На Украине обвинили военкомов в противоправных действиях при мобилизации

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 3 апреля, заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) задерживать людей на улице не имеют права, – сообщают украинские СМИ.
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