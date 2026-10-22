Работа над проектом бюджета России на 2027—2029 годы продолжается, она должна завершиться вовремя. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
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