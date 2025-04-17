Депутаты Заксобрания ЯНАО займутся созданием стратегии работы

Депутаты Заксобрания ЯНАО разработают стратегию своей деятельности. Такое предложение внес спикер ЗС ЯНАО Сергей Ямкин в конце пленарного заседания, которое походило 17 апреля, сообщает корреспондент «Север-Пресса» с места событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии