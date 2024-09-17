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Закон, порядок, государство

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Полицейские из Хабаровского края задержали гражданина подозреваемого в незаконной добыче красной рыбы

Полицейские из Хабаровского края задержали гражданина подозреваемого в незаконной добыче красной рыбы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2024» оперативными сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю на акватории реки Амур в районе Нижнетамбовского сельского поселения задержан подозреваемый в незаконной добыче лосося.

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