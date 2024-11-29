Тревожные опасения: битва за нефть обходится все дороже

«Бурить нельзя останавливаться» — казалось бы, какие могут быть сомнения, особенно у России, страны, чей бюджет категорически зависит от добычи и продажи энергоресурсов? В каком месте здесь ставить запятую? Неужели эта тема для дискуссий? Ответы в большом материале БЖ.
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