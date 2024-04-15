Большинство лесных пожаров в крае тушат в первые сутки - Минприроды

Почти 100% лесных пожаров в Забайкалье тушат в первые сутки, об этом заявили в краевом Минприроды.Как заявляют в ведомстве, это происходит «благодаря своевременному выявлению возгораний и наращиванию сил и средств пожаротушения, осуществляемого в рамках межрайонного маневрирования».