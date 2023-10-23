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Китай

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Китай и Австралия достигли консенсуса по урегулированию торговых споров -- Минкоммерции КНР

Пекин, 22 октября /Синьхуа/ -- В рамках Всемирной торговой организации /ВТО/ Китай и Австралия достигли консенсуса по надлежащему урегулированию вызвавших у обеих сторон озабоченности спорных вопросов, в том числе касающихся вина и анемометрических вышек, заявил в воскресенье официальный представитель Министерства коммерции КНР.

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