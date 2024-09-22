Индейское поверье: Почему нельзя обижать зверей?

Это древнее индейское верование. Издеваться над животными нельзя. Индейцы считали, что болезни возникли так: люди очень жестоко относились к животным, убивали их уже не ради еды, а ради богатства – ради шкур.
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