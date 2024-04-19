Александр Стукалов: "Чугунная ограда парка является архитектурным сокровищем города"

К историческому наследию Кишинева нужно относиться с любовью, а недостающие части ограды, которая является визитной карточкой парка Штефана чел Маре в Кишиневе, можно было при желании восстановить путем установки новых ворот или участков ограды, сделанных в том же стиле, как это было уже сделано ранее при установке памятника Александру II в 1886 году.