Александр Стукалов: "Чугунная ограда парка является архитектурным сокровищем города"

К историческому наследию Кишинева нужно относиться с любовью, а недостающие части ограды, которая является визитной карточкой парка Штефана чел Маре в Кишиневе, можно было при желании восстановить путем установки новых ворот или участков ограды, сделанных в том же стиле, как это было уже сделано ранее при установке памятника Александру II в 1886 году.
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