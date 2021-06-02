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Юрий Селиванов: Город, где началась украино-российская война

Юрий Селиванов: Город, где началась украино-российская война

 Украинская агрессия против Российской Федерации началась задолго до государственного переворота 2014 года и намного раньше мюнхенской речи Путина 2007 года, которую киевская пропаганда объявила отправной точкой этой конфронтации  В российских средствах массовой информации со скоростью лесного пожара распространяется очередная «жареная сенсация» киевского происхождения, для адекватного восприятия которой соответствующим редакциям, видимо, не хватило здоровой критичности по отношению к украинской пропаганде.

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Александр Еньшин
Читаешь, и противно становится. До чего подлый и продажный народишко эти наши "братья".
Сергей Алексеев
Почему тогда об этом не слышно было?
Альбина Колесникова
Вот уж такие хохлы сами с усами, это их планы под руководством запада.
Первухин Олег Константинович
Во всём виноват Горбатый и ЕБН. И в унижении РФ незалэжной и в дурацких требованиях украинцев к русским морякам. Сами дали слабину, вот они и распоясались. Теперь уже поздно пить шампанское. Горбатого могила исправит.
Николай Краснопольский
Да хрущ заложил ядовитую мину, ну, а одесситы получили от нациков благодарность за их молчаливую поддержку. Зная Одессу можно с уверенностью сказать, что одесситы знали о подготовке провокации, но не сочли возможным предупредить Российских моряков.
А Кудасов
Почему все в Украине знали, почему наши, кому положено, не знали? Хотя, в 94-м Грачёв был.
Александр Невский
Тогда в России были "ножки буша" в приоритете, а о военных, впрочем как и о стране вообще, никто даже помыслить не мог думать. Деньги, деньги, деньги и воровство космических масштабов, а также тонны вазелина для смазки очка в пиндос-посольстве. Про Одессу даже знать никто не знал. А кто знал, ничегошеньки сделать не мог, чтобы помочь. Теперь на Украине то же самое... Один к одному.

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