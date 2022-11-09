В Красноярском крае полицейские и общественники приняли участие в открытии осенней профильной смены «Полицейская академия»

На протяжении пяти дней 40 лучших учащихся десятых полицейских классов со всего Красноярского края будут проходить обучение в «Полицейской академии».
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