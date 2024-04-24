10 видов попугаев, которых легко научить говорить

Даже если вы приобрели желанную птицу, повлиять на скорость ее обучения не всегда возможно. Помимо ваших усилий, она может напрямую зависеть от множества факторов – от возраста и пола попугая до его физического самочувствия и индивидуального характера и одаренности.
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