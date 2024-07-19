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Чичваркин: «К сожалению, вокруг Путина неподкупные идейные черти»

Чичваркин: «К сожалению, вокруг Путина неподкупные идейные черти»

Политнавигатор Οκpужeниe пpeɜидeнтa ΡΦ Βлaдимиpa Πутинa пοлнοcтью ɜaчищeнο οт вοpοв, в нοвοй κοмaндe «нecтяжaтeльныe люди».

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Комментарии
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Владимир Фердман
конечно, они все честно и без возмездно работают на олигархов
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3 час.
Сергей Андросов
Слышь, фердман, если бы твоя хвамилия была Иванов, то я бы подумал, а так заткни хлебало, твой номер восемь, когда надо, тогда и спросим.
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3 час.
Юрий Ермолин
Если Чичваркин это сказал, то видимо вскоре запросится в Россию.
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2 час.

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