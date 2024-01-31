В Большом театре проведут вечер памяти о балерине Екатерине Максимовой

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России в четверг состоится вечер балета, посвященный 85-летию со дня рождения балерины народной артистки СССР Екатерины Максимовой.
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