⚡️ Синоптики предупреждают: до конца дня в Сочи ожидаются ливни и град В особенности ожидаем на предгорных и горных территориях.
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⚡️ Синоптики предупреждают: до конца дня в Сочи ожидаются ливни и град В особенности ожидаем на предгорных и горных территориях.