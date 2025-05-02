Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки

«Жертв элитной сети педофилов устраняют, чтобы скрыть правду». Именно такой стала общественная реакция на загадочную смерть женщины, которая была ключевым свидетелем в одной из самых скандальных и грязных уголовных историй современных Соединенных Штатов.
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