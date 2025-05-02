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Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки

Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки

«Жертв элитной сети педофилов устраняют, чтобы скрыть правду». Именно такой стала общественная реакция на загадочную смерть женщины, которая была ключевым свидетелем в одной из самых скандальных и грязных уголовных историй современных Соединенных Штатов.

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