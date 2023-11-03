В МИД России заявили, что Балтийское море никогда не станет внутренним для НАТО

Руководство Североатлантического альянса должно понимать все возможные последствия попыток сделать акваторию Балтики внутренним морем НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Евразийском экономическом форуме.
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