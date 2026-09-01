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Царьград

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Примгидромет предупредил Приморье о ливнях и ветре до 18 м/с

Примгидромет предупредил Приморье о ливнях и ветре до 18 м/с

Из-за обильных дождей часть Приморья подверглась штормовому предупреждению 1-2 сентября. Местами возможны грозы и ветер до 18 м/с.

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