Правительство РФ отказалось вводить льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях

Правительство России не планирует вводить льготную ипотеку на вторичное жилье в ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, поскольку запуск такой программы может способствовать резкому росту цен на недвижимость.
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