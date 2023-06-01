Позитив для оптимистов

3 423 подписчика

«Боятся трусы»: последнее «антироссийское решение» Дуды вызвало бурю в польских соцсетях

«Боятся трусы»: последнее «антироссийское решение» Дуды вызвало бурю в польских соцсетях

Закон «об изучении российского влияния», принятый президентом Польши Анджеем Дудой, создал опасный внутриполитический прецедент, который может обернуться для Варшавы крайне опасными последствиями.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх