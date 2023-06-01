«Боятся трусы»: последнее «антироссийское решение» Дуды вызвало бурю в польских соцсетях

Закон «об изучении российского влияния», принятый президентом Польши Анджеем Дудой, создал опасный внутриполитический прецедент, который может обернуться для Варшавы крайне опасными последствиями.
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