Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России начали внедрять новую сельхозкультуру

В России начали внедрять новую сельхозкультуру

Ученые Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) внедряют в сельское хозяйство Российской Федерации новую экзотическую культуру - мискантус.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
будет, как с борщевиком((((
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1 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну дали бы нагляднее какие вещи и вообще конкретное применение . Целюлоза , целюлоза . Не трындите а покажите
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1 д.
Г
Геннадий
кто то не плохо решил &quot;пополнить карман&quot;. занялись бы лучше топинамбуром.и тех сырье. и пищевка. и лечебное. и кормовое. а уж целюлозы с одного ГА КАЖДЫ ГОД как с четырёх ГА леса. так лес нужно заново 50 лет растить, а эта культура каждый год растёт. видимо не плохо &quot;продавили&quot; бюджет.&quot; важно урвать сейчас. а что там завтра...&quot;
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1 д.

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