В России начали внедрять новую сельхозкультуру

Г

Геннадий

кто то не плохо решил "пополнить карман". занялись бы лучше топинамбуром.и тех сырье. и пищевка. и лечебное. и кормовое. а уж целюлозы с одного ГА КАЖДЫ ГОД как с четырёх ГА леса. так лес нужно заново 50 лет растить, а эта культура каждый год растёт. видимо не плохо "продавили" бюджет." важно урвать сейчас. а что там завтра..."