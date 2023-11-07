Ученые Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) внедряют в сельское хозяйство Российской Федерации новую экзотическую культуру - мискантус.
В России начали внедрять новую сельхозкультуру
Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
будет, как с борщевиком((((
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1 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну дали бы нагляднее какие вещи и вообще конкретное применение . Целюлоза , целюлоза . Не трындите а покажите
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1 д.
Г
Геннадий
кто то не плохо решил "пополнить карман". занялись бы лучше топинамбуром.и тех сырье. и пищевка. и лечебное. и кормовое. а уж целюлозы с одного ГА КАЖДЫ ГОД как с четырёх ГА леса. так лес нужно заново 50 лет растить, а эта культура каждый год растёт. видимо не плохо "продавили" бюджет." важно урвать сейчас. а что там завтра..."
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1 д.
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