«Разговорчики» появились на всех АЗС в «Яндекс Картах»

В «Яндекс Картах» на всех АЗС появились «Разговорчики». Теперь водители с помощью сервиса могут не только посмотреть наличие топлива и очереди на конкретной заправке, но и оставить текстовое сообщение о текущей ситуации для других пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МВД предложили ...
- SI Россиянам предост...
- Эксперт заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым