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Обвиняемым по делу о покушении на митрополита Тихона расширили обвинения

Обвиняемым по делу о покушении на митрополита Тихона расширили обвинения

Новые обвинения по делу о подготовке покушения на священнослужителя предъявили бывшему помощнику митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Денису Поповичу и служителю храма Воскресения в Сокольниках Никите Иванковичу, 4 сентября говорится в опубликованных материалах суда.

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