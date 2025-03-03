Организаторы раскрыли имя еще одного участника «Воздуха Карелии»

Группа «Скворцы Степанова» приедет на главное приключение карельского летаФото из паблика фестиваля Группа «Скворцы Степанова» станет участником юбилейного фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+).
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