В Крыму расширили меры соцподдержки многодетных семей

Власти Крыма объявили о введении новых мер поддержки для многодетных семей. Как пишет МК в Крыму со ссылкой на председателя крымского парламента Владимира Константинова, статус многодетной семьи теперь устанавливается бессрочно, а условия его присвоения будут уточнены.
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