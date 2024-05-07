В Крыму расширили меры соцподдержки многодетных семей

Власти Крыма объявили о введении новых мер поддержки для многодетных семей. Как пишет МК в Крыму со ссылкой на председателя крымского парламента Владимира Константинова, статус многодетной семьи теперь устанавливается бессрочно, а условия его присвоения будут уточнены.