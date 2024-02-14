В Красноярске будут просить предприятия снижать выбросы перед приближением НМУ

В министерстве экологии Красноярского края рассказали о «новом подходе к предотвращению НМУ». По заявлению ведомства, Среднесибирское УГМС будет консультировать министерство о возможном загрязнении воздуха с учетом погодных условий.
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