Заноза

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«Коллективный Запад» начал новое наступление на Россию

«Коллективный Запад» начал новое наступление на Россию

Вчерашний день, помимо оглашения предварительных результатов выборов в Государственную думу России, ознаменовался еще целым рядом важных событий, абсолютное большинство которых, увы, к разряду хороших новостей для нашей страны вовсе не принадлежат.

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Владимир Моргунов
В ДАЛЕКОМ 1941 ГОДУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД ТОЖЕ АТАКОВАЛ СССР. УЧИТЕ ИСТОРИЮ ДЕБИЛЫ БЛ-Ь !!!!!!!!!!!

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