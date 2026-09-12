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Прогноз следующего пика солнечной активности и магнитных бурь на 2036–2038 годы

Следующий максимум 25-го солнечного цикла прогнозируется на период с 2036 по 2038 годы, что обычно совпадает с наибольшей активностью магнитных бурь.

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