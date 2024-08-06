В Херсонской области полицейские задержали подозреваемых в незаконном вылове креветок

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Херсонской области задержали подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
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