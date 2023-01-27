«Берегите детей»: Анна Снаткина объяснила важность фильмов про маньяков

Актриса Анна Снаткина, снявшаяся в прошлом году в сериале «Фишер», в основу сюжета которого легла жизнь серийного убийцы Сергея Головкина, орудовавшего в Московской области с 1986 по 1992 годы, объяснила важность создания фильмов про маньяков.