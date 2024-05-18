В России высказались о сложностях с олимпийским перемирием

Депутат Журова: олимпийское перемирие должен предлагать МОК Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила возможность перемирия России и Украины на время Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже.