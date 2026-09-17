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South African police find ninth woman's body near Johannesburg

South African police said Thursday they have found the body of a ninth female slaying victim in two months in an area east of Johannesburg.

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