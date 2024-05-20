В PlanetSide 2 изменилась ротация боевых зон и обновился внутриигровой магазин Св...

В PlanetSide 2 изменилась ротация боевых зон и обновился внутриигровой магазинСвежее обновление PlanetSide 2 стало первым с тех пор, как компания Toadman Interactive возглавила разработку игры у Rogue Planet Games в прошлом месяцеЧитать дальше → источник.
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