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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В PlanetSide 2 изменилась ротация боевых зон и обновился внутриигровой магазин Св...

В PlanetSide 2 изменилась ротация боевых зон и обновился внутриигровой магазин Св...

В PlanetSide 2 изменилась ротация боевых зон и обновился внутриигровой магазинСвежее обновление PlanetSide 2 стало первым с тех пор, как компания Toadman Interactive возглавила разработку игры у Rogue Planet Games в прошлом месяцеЧитать дальше → источник.

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