Власти Молдовы готовятся отнять долю Газпрома в Молдовагазе Соответствующее поручение дал правительству премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
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Власти Молдовы готовятся отнять долю Газпрома в Молдовагазе Соответствующее поручение дал правительству премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
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