Political scientist Dmitry Zhuravlev, commenting on the possible circumstances and reasons for the resignation of Prime Minister of Ukraine Yulia Sviridenko, admitted that this event may be related to the termination of financial assistance from the United States.
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