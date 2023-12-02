В театре «Русская песня» премьера!

1, 2 и 20 декабря в театре «Русская песня» состоится премьера спектакля «Бедность не порок». Режиссер-постановщик — Павел Сафонов, художник-сценограф — Максим Обрезков, художник по костюмам — Тамара Эшба.
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